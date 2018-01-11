Уровень самообеспеченности картофелем снизился в России

Сотрудники Счетной палаты установили, что в России значительно снизился уровень самообеспеченности картофелем. По данным ведомства, зафиксировано снижение на семь процентных пунктов, до 90,7%.

Обращается внимание, что посевная площадь, которую россияне отводят под картофель в личных хозяйствах, уменьшилась в 1,7 раза. Снизилась и численность хозяйств населения — до 18,7 млн единиц с 20,2 млн ранее, передает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что стоимость картофеля вырастет в начале 2018 года. Причиной подорожания станет то, что его запасы закончатся раньше обычного.