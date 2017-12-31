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Эксперты составили список новогодних подарков, которые можно купить в последний момент

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Фото: Global Look Prees/J.M. Guyon - Copyright 2013
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Эксперты составили универсальный список подарков, которые подойдут любому человеку независимо от возраста и должности. Эти презенты вы легко можете приобрести даже в последний момент.

Эксперты составили список подарков, которые подойдут любому человеку независимо от возраста и должности. Эти презенты легко можно приобрести даже в последний момент, сообщает RFI.

Самым главным подарком в период новогодних праздников является шоколад, которому будут рады не только дети, но и взрослые. Также в списке подарков есть книги и видеоигры. А для самых маленьких эксперты советуют покупать конструкторы.

Также можно сделать подарок своими руками. Это может быть новогодний элемент декора.

Отметим, что, согласно статистике, самой покупаемой в праздники мягкой игрушкой по всему миру остается плюшевый мишка.

Ранее сестры Аминевы из Челябинска — 11-летняя Арина и 14-летняя Анжелика — получили от президента России Владимира Путина в качестве новогоднего подарка лыжи.

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