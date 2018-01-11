Путин и Эрдоган обсудили атаки беспилотников на базу Хмеймим

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии, в том числе обсудили недавнюю атаку беспилотников на российскую базу Хмеймим.

«В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии», — сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы была подчеркнута важность последовательной реализации выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей, в том числе о режиме прекращения боевых действий и создании зон деэскалации.

Президенты двух стран также подтвердили настрой на дальнейшую реализацию масштабных проектов, прежде всего в энергетической отрасли, уточняется в тексте.

Ранее, 11 января, Путин заявил, что российской стороне известны организаторы провокации с атакой дронов в Сирии. Называть страну-организатора он не стал, но отметил, что атака не имеет никакого отношения к Турции.

Нападение на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе было совершено 6 января. Для этого использовались 13 дронов, все они были перехвачены или сбиты.