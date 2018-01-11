Прямой эфир

Путин и Эрдоган обсудили атаки беспилотников на базу Хмеймим

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии, в том числе обсудили недавнюю атаку беспилотников на российскую базу Хмеймим. 

«В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии», — сообщает пресс-служба Кремля

Во время беседы была подчеркнута важность последовательной реализации выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей, в том числе о режиме прекращения боевых действий и создании зон деэскалации. 

Президенты двух стран также подтвердили настрой на дальнейшую реализацию масштабных проектов, прежде всего в энергетической отрасли, уточняется в тексте.

Ранее, 11 января, Путин заявил, что российской стороне известны организаторы провокации с атакой дронов в Сирии. Называть страну-организатора он не стал, но отметил, что атака не имеет никакого отношения к Турции.

Нападение на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе было совершено 6 января. Для этого использовались 13 дронов, все они были перехвачены или сбиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин опроверг теорию о «кустарном» происхождении атаковавших Хмеймим дронов
Путин рассказал, где провел новогодние праздники

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017