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Суд продлил арест Маркелову

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Суд продлил арест экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой до 13 апреля. Об этом сообщает корреспондент iz.ru из зала суда. 

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Маркелова и Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — огласила решение судья Юлия Сафина.

По версии следствия, Маркелов получил через доверенное лицо, Кожанову, от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Маркелов своей вины не признает. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Ранее, 10 января, он заявил, что нуждается в «серьезном лечении» из-за болезни легких.

Экс-глава региона был освобожден от занимаемой должности в апреле 2017 года указом президента России Владимира Путина.

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