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В Белоруссии предложили освоить выпуск маршмеллоу, смартфонов и серпов

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Фото: Global Look Press/ digifoodstock.com
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В Белоруссии предлагается наладить производство электронных гаджетов, интерактивных игрушек, серпов, а также маршмеллоу. Перечень товаров, предлагаемых для начала производства в стране в 2018 году в рамках импортозамещения, опубликован министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Документ состоит из двух частей. В первой перечислено 136 товаров, производство которых осуществляется в республике, но в недостаточном количестве и ассортименте, или которые не полностью удовлетворяют спрос по отдельным параметрам. Вторая группа — 219 товаров, которые в Белоруссии не производятся.

В первую категорию, в частности, вошли современные телевизоры, кухонные комбайны, аналоги шоколадных батончиков Snickers и Mars.

Среди товаров, которые в республике не производятся, — ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, GPS-навигаторы, радиоуправляемые и интерактивные игрушки, серпы из качественной износостойкой стали.

В числе продовольственных товаров в Белоруссии предлагается освоить выпуск шипучей карамели, бульонных кубиков, зефироподобных конфет маршмеллоу, шоколадного драже, аналогов «киндер сюрпризов» и драже M&M's.

В декабре 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко легализовал в стране майнинг и использование криптовалют.

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