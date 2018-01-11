Более 18 тыс. москвичей стали донорами в мобильных пунктах в 2017 году

Донорами в мобильных пунктах столицы стали 18 тыс. москвичей, большинство из которых — студенты и работники метрополитена.

Информацию об этом распространил в четверг, 11 января, сайт столичной мэрии.

«То, что в прошлом году собрали такое большое количество крови, говорит о том, что в нашем городе много людей, готовых помогать другим», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что было собрано около 8,4 тыс. л крови. Большая ее часть сдана безвозмездно.

1 декабря портал iz.ru сообщил, что Минздрав РФ разработал законопроект, который позволит людям прижизненно заявлять о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов для последующей трансплантации.

Документ предполагает создание регистра доноров и электронной базы по отказам от донорства при жизни. Новый закон позволит создать огромную электронную базу по всем аспектам донорства, в том числе регистр доноров, регистр донорских органов.