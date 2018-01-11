Двое малолетних погибли при пожаре в доме в Забайкалье
Двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме поселка Могойтуй Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
«По предварительным данным, в среду около 17:00 в поселке Могойтуй местная жительница ушла из дома, оставив без присмотра сыновей 2 и 4 лет. В это время в доме произошло возгорание, причины которого устанавливаются», — приводит «Интерфакс» комментарий пресс-секретаря следственного управления Егора Маркова.
Как установили следователи, несовершеннолетние погибли в результате отравления продуктами горения. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме поселка Большой Луг в Шелеховском районе Иркутской области. Возбуждено уголовное дело.