Двое малолетних погибли при пожаре в доме в Забайкалье

Двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме поселка Могойтуй Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

«По предварительным данным, в среду около 17:00 в поселке Могойтуй местная жительница ушла из дома, оставив без присмотра сыновей 2 и 4 лет. В это время в доме произошло возгорание, причины которого устанавливаются», — приводит «Интерфакс» комментарий пресс-секретаря следственного управления Егора Маркова.

Как установили следователи, несовершеннолетние погибли в результате отравления продуктами горения. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме поселка Большой Луг в Шелеховском районе Иркутской области. Возбуждено уголовное дело.