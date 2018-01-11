СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей на пожаре под Иркутском

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в частном доме Шелеховского района Иркутской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел днем 10 января в одноэтажном доме поселка Большой Луг. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двоих детей, 2013-го и 2016-го годов рождения.

По данным следователей, их мать отлучилась за водой за несколько минут до происшествия. Несовершеннолетние были дома одни.

«По факту обнаружения тел двух малолетних детей на месте пожара в поселке Большой Луг следственные органы возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения ведомства.

В этот же день при пожаре в частном доме в Ярославле погиб 56-летний мужчина.