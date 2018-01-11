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Китайские химики создали многоразовую бумагу для принтеров

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Reinhard Rohner/imagebroker.com
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Китайские ученые-химики из Нанкинского университета телекоммуникаций и средств связи разработали особую бумагу, которая допускает многократное использование даже при печати на струйном принтере.

Как отмечается в статье, опубликованной исследователями в журнале Nature Communications, на таких листах можно напечатать текст и даже изображения, причем свои свойства бумага не потеряет даже после девяти циклов использования.

«На протяжении долгого времени бумага являлась для человечества одним из наиболее важных способов передавать информацию и обеспечивать развитие цивилизаций», — говорится в аннотации к статье, где также отмечается, что, несмотря на повсеместное внедрение новых технологий и электронных гаджетов, бумага всё равно остается одним из наиболее популярных носителей информации.

Китайские ученые смогли создать материал, который позволяет на протяжении длительного времени хранить напечатанный текст, а в случае необходимости его всегда можно стереть и напечатать на этом же листе другой.

Группа химиков под руководством Вэй Хуана разработала способ получения бумаги с возможностью перезаписи информации. Такого эффекта удалось добиться, нанеся на обычную бумагу три дополнительных слоя, один из которых содержит органические ароматические лиганды из класса терпиридинов, которые могут образовывать устойчивые окрашенные комплексы с ионами различных металлов, в частности железа, меди и цинка.

По словам исследователей, на инновационной бумаге можно печатать как цветными, так обычными черными чернилами на водной основе. Для того чтобы стереть нанесенную на лист информацию, достаточно просто протереть бумагу специальным раствором, который растворит чернила.

Ранее, сообщал портал iz.ru, российские химики из МГУ смогли синтезировать антиоксидант, способный проникать внутрь митохондрий и нейтрализовать приводящие к старению токсичные формы кислорода в месте их образования.

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