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Швейцария защитит лобстеров от болезненной смерти

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Фото: Global Look Press
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Федеральный совет Швейцарии принял поправки в ветеринарное законодательство, которые защищают права лобстеров на безболезненную смерть в кастрюле, сообщает «РИА Новости».

По решению правительства ракообразные не могут больше транспортироваться на льду или в ледяной воде и должны перевозиться в своей естественной среде обитания. Запрещается варить живьем лобстеров и других членистоногих, кидая их сразу в кипящую воду, — перед смертью их необходимо оглушить.

Кроме того, в соответствии с новым законом запрещено использование устройств, которые не дают собакам лаять.

Поправки вступят в силу с 1 марта 2018 года.

Ранее права лобстеров защитил итальянский суд. Ракообразных запретили держать во льду перед приготовлением, поскольку это приносит им физическую боль.

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