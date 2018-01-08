Ученые раскрыли главные причины обжорства

Специалисты университета Сассекса в Британии назвали основные причины частого переедания.

Как отмечает журнал The Conversation, в котором было опубликовано исследование, склонность к перееданию определяют несколько факторов, первый из которых — размер порции.

Еще одним важным фактором является разнообразие блюд на столе. По мнению британских диетологов, чувство насыщения напрямую зависит от момента, когда организм начинает получать меньше удовольствия от процесса. Таким образом, если стол переполнен, человек съедает примерно в четыре раза больше.

Помимо этого, на переедание влияют просмотр телевизора и чтение во время приема пищи, а также употребление алкоголя и поведение людей за столом.