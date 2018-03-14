На днях весь балетный мир отметил 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа. Это легендарная фигура, классик хореографии и один из создателей русского классического балета, того самого, которым мы по сей день гордимся. Центром юбилейных торжеств стал, конечно, Санкт-Петербург — именно в этом городе Петипа плодотворно трудился большую часть своей жизни. Но и Москва не осталась в стороне: в Бахрушинском музее открылась выставка «Два века Петипа».

Исторически так случилось, что Алексей Александрович Бахрушин не только был лично знаком с Петипа, но и фактически решил судьбу его архива. В смутное революционное время он спас ценные бумаги, включая мемуары Мариуса Ивановича. С тех пор архив Петипа находится в нашем музее.

Одной из главных трудностей в изучении фигуры Петипа всегда был огромный объем его архива, рассредоточенного в разных учреждениях. Но в выставочной деятельности представительность и репрезентативность коллекций практически никак не была использована. Теперь же публика сможет увидеть колоссальный массив раритетов, которые в таком объеме никогда ранее не были представлены широкой аудитории. Это, например, рисунки Адольфа Иосифовича Шарлеманя, академика живописи, оформившего ряд спектаклей Петипа, эскизы петербургского декоратора Михаила Бочарова, в том числе наброски к канонической постановке «Лебединого озера». Также посетители увидят зарисовки самого Петипа, его планировки балетных мизансцен.

Одна из тем выставки — проблема реконструкции и восстановление классических балетов Петипа в наше время. Хореография Мариуса Петипа признана уникальной. Но как воссоздать поставленные им танцы сегодня? Есть два подхода: западный и российский. У нас знания о постановках Мариуса Ивановича передавались, как говорят в балете, из ног в ноги. На Западе же предпочитают доверять документам.

В США хранятся записи, сделанные Владимиром Степановым, артистом Мариинского театра, который разработал собственную «нотно-линейную» систему фиксации танца и «записал» таким образом около двух десятков балетов Петипа. Можно сказать, он застенографировал танец на бумаге. Сначала этот труд хранился у Николая Сергеева, бывшего режиссера Мариинки. В 1918 году он бежал от революции за границу. Его пригласили в Лондонский королевский балет, чтобы по записям Степанова он восстановил балеты «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». После кончины Сергеева этот архив был передан в Гарвард, где и хранится по сей день. Записями Степанова пользовались постановщики-реставраторы балетов Петипа — Сергей Вихарев, Юрий Бурлака, Алексей Ратманский и многие другие.

Имя Петипа для любого артиста балета — как икона. Однако ход истории и развитие советской науки о театре надолго сформировали условия, когда, исследуя и защищая наследие Петипа-хореографа, нужно было как можно реже вспоминать Петипа-человека. Для того времени он был прежде всего иностранец. Хотя француз в итоге получил за свои труды российское подданство. И всё же борьба против космополитизма предписывала не педалировать тесные связи императорского балета с европейским.

Политическая ситуация долгое время не способствовала работе советских исследователей в зарубежных архивах, и наоборот. Да, Петипа не вычеркивали из истории, он существовал в учебниках советского балета, о нем писали искусствоведы, но его имя не популяризировали, как Чайковского, чьи балеты ставил Мариус Иванович. Петру Ильичу воздвигались памятники, улицы в каждом городе носили его имя — это была государственная установка. А Петипа в России ничего не имел.

Парадоксально, что сегодня, когда нет уже никаких политических оснований для замалчивания этого имени, ситуация не сильно сдвинулась с места. 11 марта у здания академии русского балета имени Вагановой открыли мемориальную доску балетмейстеру. Но мы надеемся, что в Санкт-Петербурге найдется место и памятнику Мариусу Ивановичу. Нынешний юбилей — хороший повод восстановить справедливость и закрепить место Петипа в общественном сознании и в истории российской культуры.

Автор — генеральный директор ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

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