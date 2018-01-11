Джессика Честейн затеяла «Большую игру»

В российский прокат выходит режиссерский дебют Аарона Соркина «Большая игра». Соркин известен как сценарист фильмов «Человек, который изменил всё», «Стив Джобс», «Социальная сеть». Решив встать за камеру, он выбрал востребованный сегодня жанр байопика и рассказал историю авантюристки Молли Блум, известной как «королева покера».

Кстати, сама Молли Блум жива-здорова и даже посетила премьеру картины на кинофестивале в Торонто. Для этого власти Канады выдали ей специальное разрешение на 48-часовое пребывание в стране, так как согласно решению суда въезд на территорию Канады этой даме запрещен. Но искусство сметает все преграды, в том числе установленные Фемидой.

В кинобиографиях главное — не промахнуться с исполнителем главной роли: Джессика Честейн («Прислуга», «Древо жизни») играет свою героиню с такой пылкой убедительностью, что невольно заражаешься ее азартом , веришь всем чувствам и словам. Во многом правильный кастинг — тоже заслуга госпожи Блум, которая при работе над сценарием сразу указала Соркину на эту актрису.

Скорее всего, в реальности история Молли Блум, организовавшей сеть подпольных игорных клубов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, была не столь красива, какой вышла на экране, но в харизматичности самой героини сомневаться не приходиться. Фильм снимали по ее мемуарам «Игра Молли», и Соркин не мог далеко отступать от первоисточника. Однако ему удалось вместо хвалебной оды рассказать простую человеческую историю женщины, игравшей с мужчинами на равных и в итоге проигравшей.

Помимо Честейн, в картине есть еще одна удача: сама игра в покер. Суть и правила игры разжеваны для «чайников», но с соблюдением нюансов, знакомых лишь виртуозам. Юная Молли приходит на свою первую игру скромницей, но постепенно чужой азарт увлекает ее. Она никогда не садится за карточный стол — ее волнует другое: власть над забывшимися игроками. Этот наркотик для нее слаще, чем самый крупный выигрыш.

Постепенно карты занимают в жизни Молли всё больше места, и она заигрывается настолько, что перестает понимать рамки дозволенного: нарушение закона, опасные связи с мафией, кокаин, алкоголь и постоянная бешеная гонка за деньгами, которую нельзя выиграть...