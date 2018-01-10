Расстрелянная бывшим парнем девушка скончалась в столичной больнице

В одной из столичных больниц умерла девушка, которая была расстреляна бывшим возлюбленным на Никольской улице в центре Москвы. Инцидент произошел вечером 30 декабря около ресторана Wine & Crab неподалеку от Красной площади.

Ранее стало известно, что девушка перенесла несколько операций. Ее спутник, который также был ранен, до сих пор остается в больнице, сообщает ТАСС.

30 декабря 2017 года 26-летний Алексей Семелин открыл огонь по своей бывшей возлюбленной и ее спутнику. Было совершено не менее шести выстрелов.