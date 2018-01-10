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Володин раскрыл причину пропажи карточек для голосования депутатов ЛДПР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Работник технической службы забрал на память карточки для голосования ряда депутатов фракции ЛДПР в Госдуме. Об этом в среду рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, депутаты не имеют к этому отношения. «Это работник технических служб, который посчитал, что год завершен. И, убирая наши рабочие места, зная, что здесь сидят самые дорогие ему люди, на память собрал карточки. В основе этой ситуации лежит популярность партии ЛДПР», — цитирует Володина «РИА Новости».

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков считает, что сотрудник аппарата забрал карточки для голосования, не понимая, что «они именные и выдаются без дубликатов. На весь срок полномочий».

Депутатам выдадут дубликаты карт, пропажа которых вызвала скандал на первом пленарном заседании весенней сессии в Госдуме утром в среду.

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) изучили информацию с камер из зала заседаний, чтобы обнаружить виновника пропажи.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после произошедшего инцидента заявил в своем Telegram-канале, что работа фракции была заблокирована.

«На местах не оказалось карточек для голосования 30 из 40 депутатов фракции. Кроме наших «потерялась» только одна карточка депутата из другой фракции», — написал политик.

Жириновский назвал такой поступок диверсией и заподозрил в причастности к исчезновению карточек какого-нибудь депутата. Лидер ЛДПР призвал «публично показать лицо этого человека» и прекратить его полномочия до окончания срока, сообщает телеканал «360».

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