ФАС продлила операторам связи сроки отмены роуминга по России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила операторам «большой четверки» сроки отмены роуминга по России. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«ФАС приняла решения продлить сроки исполнения до 31 января для «Мегафона», МТС и «Вымпелкома», а также до 31 мая — для Tele2», — приводит «Газета.ру» сообщение ведомства.

ФАС рассчитывает, что проблема внутрисетевого роуминга будет решена в мае 2018 года. Ведомство обязало операторов принять меры для отмены роуминга и представить свои предложения в ФАС еще в августе 2017 года.

Как сообщал в конце 2017 года замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, если кто-то из операторов не предоставит свои предложения, то ведомство может изъять необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в национальном роуминге.

28 декабря по итогам заседания ФАС, Минкомсвязи и крупнейших операторов мобильной связи была достигнута договоренность об отмене роуминга.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что роуминг по России отменят уже в первом полугодии 2018 года. Мобильные операторы уже начали корректировку тарифов. По его словам, отмена роуминга позволит в 2–3 раза снизить стоимость связи для путешествующих абонентов.