Ловля щуки и судака в Липецкой области будет запрещена

С 15 января в Липецкой области вводится запрет на ловлю щуки. А с 15 марта запретят ловить судака. Меры будут действовать для щуки до апреля, а для судака — до мая этого года. Изменения внесены приказом Минсельхоза.

Как уточняет отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления, в том случае, если на удочку или в сеть все же попадутся судак или щука, их необходимо вернуть в естественную среду.

В свою очередь, GOROD48 отмечает, что липецкие рыболовы всё же получили некоторое послабление в правилах. Так, теперь им не нужно измерять размер пойманного карпа. Если раньше был под запретом вылов особой менее 24 см в длину, то теперь можно забирать весь улов.

Весной 2017 года новгородские рыбаки предлагали ввести запрет на вылов судака и щуки на озере Ильмень. Проект поправок в правила рыболовства был передан на рассмотрение во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.