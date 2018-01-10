Прямой эфир

Ловля щуки и судака в Липецкой области будет запрещена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 15 января в Липецкой области вводится запрет на ловлю щуки. А с 15 марта запретят ловить судака. Меры будут действовать для щуки до апреля, а для судака — до мая этого года. Изменения внесены приказом Минсельхоза.

Как уточняет отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления, в том случае, если на удочку или в сеть все же попадутся судак или щука, их необходимо вернуть в естественную среду.

В свою очередь, GOROD48 отмечает, что липецкие рыболовы всё же получили некоторое послабление в правилах. Так, теперь им не нужно измерять размер пойманного карпа. Если раньше был под запретом вылов особой менее 24 см в длину, то теперь можно забирать весь улов.

Весной 2017 года новгородские рыбаки предлагали ввести запрет на вылов судака и щуки на озере Ильмень. Проект поправок в правила рыболовства был передан на рассмотрение во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продажа байкальского омуля станет незаконной с 2018 года
Россия и Литва утвердили квоты на вылов рыбы в Куршском заливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017