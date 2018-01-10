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Температура воздуха в Москве превышает январскую норму на 4-6 градусов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Температура воздуха в Москве превышает январскую норму примерно на 4–6 градусов. Об этом в среду сообщает портал «Метеоновости».

«К завершению первой декады января на московскую землю пришли небольшие морозы. Но даже при понижении температуры воздуха ее среднесуточное значение остается на 4–6 градусов выше нормы», — говорится в сообщении.

Для 10 января норма составляет 8,8 градуса мороза. В среду столбики термометров покажут в Москве -1...-3 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

В четверг морозная погода сохранится, пройдет небольшой снег. Будет облачно с прояснениями.

Настоящие морозы придут в столицу к субботе. Температура приблизится к средним многолетним показателям на Старый Новый год — 13–15 градусам мороза, сообщает сетевое издание m24.ru.

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