Суд Полтавы ликвидировал украинский завод по производству российских автомобилей

Хозяйственный суд Полтавской области ликвидировал Кременчугский автосборочный завод, на базе которого ранее работало совместное украинско-российское предприятие по производству автомобилей «ГАЗ», «УАЗ» и «ВАЗ».

Информация об этом была опубликована в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

«Суд постановил ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Кременчугский автосборочный завод», — цитирует сообщение ТАСС.

Предприятие оказалось под судом за долги еще в 2012 году и окончательно перестало функционировать в 2014-м. Завод занимался сборкой автомобилей из российских комплектующих.

27 декабря украинские власти обвинили известных автопроизводителей с мировым именем в том, что они якобы работают в Республике Крым, обходя антироссийские санкции. Речь идет, в частности, о брендах Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и др.

Киев уверен, что деятельность автопроизводителей в Крыму является нарушением санкционного режима.