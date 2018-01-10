В Пенсионном фонде объяснили отказы в назначении пенсии по старости

Страховая пенсия по старости назначается при наличии у гражданина необходимого трудового стажа и достаточного количества накопленных баллов, пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

9 января стало известно о первых отказах ПФР в назначении пенсии по старости. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете». Министр объяснил, что таким гражданам не хватило стажа и пенсионных баллов. Им была назначена социальная пенсия.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», –– цитирует ТАСС представителя Пенсионного фонда.

Социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой, при этом она несколько ниже страховой. Средний размер страховой пенсии –– 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14 329 рублей, размер социальной пенсии — 9045 рублей.

В 2017 году для получения страховой пенсии необходимо было иметь восемь лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018 году минимальный порог –– девять лет стажа и 13,8 баллов. Далее необходимое число баллов и лет стажа будет увеличиваться, пока не достигнет к 2024 году 15 лет и 30 баллов. Это необходимо для сокращения числа пенсионеров и роста пенсионных выплат.

Ранее портал iz.ru писал, что аналитики уверены в необходимости повышения минимальных требований для выхода на пенсию. Это позволит увеличить выплаты на 1,6% к 2030-му, на 6% — к 2050 году. Необходимый стаж для выхода на пенсию предлагается увеличить с 7 до 30 лет, а количество пенсионных баллов — с 11,4 до 70.