С 1 января в России увеличился размер пенсий
С 1 января 2018 года в России увеличился размер практически всех видов пенсий.
Выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца проиндексируют на уровень выше предполагаемой инфляции в 2,6%. Для неработающих пенсионеров они увеличатся на 3,7%, а социальные на – 4,1%.
Таким образом, пенсии по старости в среднем по РФ увеличатся до 14 тыс. рублей, сообщает телеканал «Звезда».
Выплаты для работающих пенсионеров станут больше с 1 августа, за счет взносов работодателей в пенсионный фонд России.
Максимум их пенсия может вырасти на 244 рубля.