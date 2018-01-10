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Иркутский суд начал рассмотрение второго дела «ангарского маньяка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Иркутский областной суд начал рассмотрение по существу дела в отношении бывшего милиционера, жителя Ангарска Михаила Попкова, ранее осужденного за убийство свыше 20 женщин. Об этом информирует пресс-служба суда.

«Сегодня с оглашения обвинительного заключения началось первое судебное рассмотрение дела М. Попкова. Поскольку обвинительное заключение составляет 12 томов, это может занять не один день», — приводит «Интерфакс» комментарий пресс-службы.

53-летнего Михаила Попкова обвиняют в 60 новых преступлениях, жертвами которых были женщины, а также сотрудник милиции. По данным Следственного комитета, всего осужденный совершил более 80 убийств. В 2015 году областной суд Иркутска признал Михаила Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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