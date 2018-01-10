Франция ужесточит наказания за нарушения ПДД

Франция ужесточит наказания за нарушение ПДД в целях снижения смертности на дорогах, передает «РИА Новости». Об этом объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Офис премьер-министра распространил документ, в котором представлены новые меры по борьбе с нарушениями ПДД.

«Первая группа мер — снижение разрешенных скоростей на дорогах <…> Мы решили снизить максимальную разрешенную скорость с 90 км/ч до 80 км/ч», — говорится в тексте.

Также было принято решение ужесточить наказание для водителей, пользующихся за рулем мобильными телефонами. Сотрудники правоохранительных органов получили право отнимать у таких нарушителей права. Кроме того, новой мерой по борьбе с нарушениями ПДД станет ужесточение наказания за употребление алкоголя и наркотиков.

Ранее глава министерства внутренних дел Франции Жерар Колон заявил, что в 2017 году правоохранительным органам страны удалось предотвратить 20 терактов.