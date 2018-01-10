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Концерт памяти Андрея Карлова прошел в Анкаре

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sputnik
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В концертном зале Президентского симфонического оркестра Турции в Анкаре состоялся концерт памяти чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова. В нем приняли участие турецкие мастера искусств, об этом сообщает «РИА Новости».

Организаторами концерта выступили, в частности, представительство Россотрудничества в Турции, Президентский симфонический оркестр Турции, Государственный театр оперы и балета Анкары. После минуты молчания, которой присутствующие почтили память Карлова, выступил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Стрелявший в дипломата был ликвидирован силами безопасности, Карлову посмертно присвоили звание Героя России. В годовщину гибели дипломата в Москве открыли мемориальную доску. В память о нем названы улицы в МосквеАнкаре и Демре, а также школа № 648, в которой он учился, и школа при посольстве РФ в Турции. В Анкаре на территории посольства был установлен бюст посла и открыт международный детский фонд

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