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Госслужащим разрешили не указывать в справке о доходах криптовалюту

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Минтруд выпустил рекомендации для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)». В этом году в документе впервые были упомянуты криптовалюты, пишет газета «Известия».

Чиновникам разрешили не декларировать виртуальные валюты, однако если родственники или друзья подарили госслужащему настоящие деньги — это необходимо отразить в справке.

Кроме того, чиновникам рекомендовали указывать иные места работы (по закону госслужащим не запрещено заниматься научной и творческой деятельностью, а также преподавать).

По мнению эксперта центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владислава Цепкова, это может привести к росту числа взяток в криптовалютах, например в биткоинах, однако подобную взятку будет проблематично легализовать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

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