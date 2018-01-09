Путин обсудил с Силуановым и Пучковым госпрограмму вооружений

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром финансов Антоном Силуановым и главой МЧС Владимиром Пучковым обсудил госпрограмму вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Были обсуждены вопросы госпрограммы вооружений в части, касающейся МЧС. Министры и президент согласовали параметры программы по линии ведомства», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что глава МЧС доложил президенту об итогах деятельности министерства за 2017 год.

В ноябре 2017 года МЧС России выразило готовность оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения Ирану и Ираку. В результате стихийного бедствия погибли более 350 человек и около 4 тыс. пострадали.