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Путин обсудил с Силуановым и Пучковым госпрограмму вооружений

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром финансов Антоном Силуановым и главой МЧС Владимиром Пучковым обсудил госпрограмму вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Были обсуждены вопросы госпрограммы вооружений в части, касающейся МЧС. Министры и президент согласовали параметры программы по линии ведомства», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что глава МЧС доложил президенту об итогах деятельности министерства за 2017 год.

В ноябре 2017 года МЧС России выразило готовность оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения Ирану и Ираку. В результате стихийного бедствия погибли более 350 человек и около 4 тыс. пострадали.

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