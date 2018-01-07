Президент России Владимир Путин поздравил православных с Рождеством Христовым.

«Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям», — отмечается в тексте поздравления.

Праздник Рождества «объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», добавил глава государства.

Он подчеркнул влияние РПЦ и других христианских конфессий на сохранение мира и согласия в стране.

Российский лидер пожелал «здоровья, успехов, благополучия» всем празднующим православное Рождество, сообщает «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, глава государства встретил праздник в храме Святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге.