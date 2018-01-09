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Путин подписал закон об отмене понятия «жилье эконом-класса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье».

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, устанавливать требования к стандартному жилью будет Минстрой РФ.

Как уточняет «РИА Новости», в конце августа замглавы ведомства Никита Стасишин говорил, что министерство вскоре представит на широкое обсуждение новые стандарты доступного и качественного жилья. Тогда же он назвал слова «дешевый» и «эконом-класс» обидными для россиян. 

В декабре 2017 года сообщалось, что доля новостроек на начальной стадии строительства в объеме предложения в Москве снизилась до 10,7%.

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