Путин подписал закон об отмене понятия «жилье эконом-класса»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье».

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, устанавливать требования к стандартному жилью будет Минстрой РФ.

Как уточняет «РИА Новости», в конце августа замглавы ведомства Никита Стасишин говорил, что министерство вскоре представит на широкое обсуждение новые стандарты доступного и качественного жилья. Тогда же он назвал слова «дешевый» и «эконом-класс» обидными для россиян.

В декабре 2017 года сообщалось, что доля новостроек на начальной стадии строительства в объеме предложения в Москве снизилась до 10,7%.



