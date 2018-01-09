Симоньян дала интервью американскому телеканалу CBS

Маргарита Симоньян дала интервью американскому каналу CBS. Главный редактор RT ответила на вопросы о Крыме, иноагентах. Никакого вмешательства России в американские выборы не было. Симоньян уверена, что через 5 лет жители США узнают правду.

Беседа в программе «60 минут» получилась жаркой. Симоньян напомнила ведущей, что в Крыму прошел народный референдум, а на территории России работают многие зарубежные СМИ. Лесли Шталь, ведущая интервью, несколько раз ссылалась на ЦРУ. Согласно документам спецслужб, RT является оружием пропаганды. Маргарита Симоньян парировала, что не чувствует себя на войне.

Главный редактор RT рассказала о дне, когда разочаровалась в США. Поворотным событием для Симоньян стала бомбардировка Югославии.