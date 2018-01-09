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Дело бывшего вологодского вице-губернатора Гуслинского передали в суд

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В суд переданы материалы дела в отношении бывшего вице-губернатора Вологодской области Николая Гуслинского. Его обвиняют в получении взятки на сумму в 17 млн рублей.

Как установило следствие, Гуслинский получал взятку частями в период с 2012 по 2016 год. Вознаграждение предназначалось за содействие чиновника в предоставлении кредитными организациями займов для ООО «Вологодская ягода». Речь в том числе идет и о предоставлении этой компании субсидий. За покровительство Гуслинский получал движимое и недвижимое имущество.

На время следственных действий чиновника заключили под стражу, а после отпустили под домашний арест, уточняет ИА FlashNord.

Сегодня  портал iz.ru сообщил о том, что суд в Санкт-Петербурге приговорил подполковника войск национальной гвардии Северо-Запада к четырем годам лишения свободы за получение взятки. Сергей Петров будет отбывать срок в колонии строгого режима.

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