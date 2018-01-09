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США объяснили цели визита эсминца «Кэрни» в Одессу

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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Визит эсминца ВМС США «Кэрни» в Одессу демонстрирует совместную приверженность продвижению стабильности в Черном море.

Информацию об этом распространили в командовании американского 6-го флота, во вторник, 9 января.

«Регулярный визит демонстрирует… расширение взаимодействия с партнерами в Черном море», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что корабль прибыл в порт Одессы 8 января и будет находиться там до 11 января. Это первый в этом году визит на Украину американского военного судна. В прошлом году такие посещения и совместные маневры с украинскими моряками были регулярными.

В августе 2017 года Военно-морские силы США на время приостановили операции во всем мире, решение принято после столкновения американского эсминца «Джон Маккейн» с торговым судном в Малаккском проливе.

В середине июня американский эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом, тогда погибли семь американских моряков.

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