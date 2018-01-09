Пожар на производственном предприятии в Нижнем Новгороде потушен

Пожарные полностью ликвидировали пожар на нижегородском предприятии лесохимической промышленности ОАО «Оргсинтез». Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области.

ЧП произошло во вторник, 9 января в 12:55 на территории промышленного предприятия на Московском шоссе в Канавинском районе города. По предварительным данным, площадь пожара составила 300 кв. м, сообщает телеканал «360». В результате пожара никто не пострадал. В его ликвидации принимали участие 83 человека и 21 единица техники.

В МЧС отметили, что произошло возгорание смолы и оборудования в корпусе первичной обработки сырья, расположенном на втором этаже кирпичного здания. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину пожара.

Завод ОАО «Оргсинтез» выпускает лаки, канифоль, скипидар и другую продукцию и является одним из крупнейших предприятий лесохимической промышленности России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в СК назвали предварительную причину пожара в Сергиевом Посаде, в результате которого погибла семья из четырех человек.