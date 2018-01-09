Спасатели возят продукты жителям деревни в Новгородской области

Деревня Войцы Новгородского района в начале января оказалась отрезанной от других населенных пунктов. В связи с погодными условиями жители не могут самостоятельно перебраться через реку Ниша.

8 января сотрудники МЧС доставили продукты для сельчан. Также были перевезены на большую землю 15 человек, которые отмечали в Войцах праздники. Об этом сообщает Новгород.ру.

Как писал портал iz.ru, в конце декабря жители села Пожарского Холмского района Сахалинской области были отрезаны от мира из-за снежных заносов. По заметенной дороге отказывается ездить скорая помощь, а в случае пожара не сможет проехать даже пожарная машина. В течение трех дней, пока над Сахалином проходил циклон, ни одного трактора не прибыло в населенный пункт, расположенный вдоль федеральной трассы Южно-Сахалинск – Холмск. Своими силами людям удалось расчистить лишь собственные выезды. Проблема с плохой уборкой дорог в Холмском районе возникала и раньше, но никогда не растягивалась на такой срок, отмечают местные жители.