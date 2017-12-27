Американский штат Пенсильвания засыпало снегом

Более метра снега выпало в штате Пенсильвания за двое суток: снегопад засыпал город Эри слоем снега в 120 см. Этот показатель — рекордный с 1958 года. Как сообщают местные телеканалы, 86 см снега выпало в понедельник, во вторник в регионе выпало около 40 см осадков.

Сотрудники Национальной метеорологической службы США отмечают, что в 1958 году в городе Моргантаун выпало 110 см снега.

В Эри решением властей введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает RT, водителей призвали воздержаться от поездок. На улицах города и в светлое, и в темное время суток работает снегоуборочная техника.

Ранее сообщалось, что жители села Пожарского Холмского района Сахалинской области отрезаны от мира из-за снежных заносов.