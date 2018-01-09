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Спортивный комплекс в Брянской области достроят спустя девять лет

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Из бюджета Брянской области направлено 58 млн рублей на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Комаричи. Проект стартовал в 2009 году, но в 2016-м году из-за нехватки денег его приостановили. В этом году власти планируют ввести объект в эксплуатацию. 

В рамках исполнения поручений и указов президента РФ Владимира Путина в регионе продолжится работа по завершению спортивных долгостроев, а также реконструкции действующих объектов. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU. В прошлом году на центральном стадионе в Комаричах появились современная комплексная спортивная площадка и хоккейный корт. 

Напомним, в конце декабря в поселке Лесной Пензенской области торжественно открыли водопровод. Жители жаловались на отсутствие питьевой воды около 20 лет. Проект реализовали на условиях софинансирования с областным бюджетом. Сложность строительства объекта заключалась в удаленности сетей от города. Водопровод длиной 2,7 км протянули от Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка Лесной. 

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