Водопровод построили в поселке в Пензенской области спустя 20 лет

В поселке Лесной Пензенской области торжественно открыли водопровод. Жители жаловались на отсутствие питьевой воды около 20 лет.

«Это значимое событие не только для поселка, но и для города в целом. Проект реализовали на условиях софинансирования с областным бюджетом благодаря поддержке губернатора», — цитирует ИА «Пенза-Пресс» мэра Пензы Виктора Кувайцева.

Сложность строительства объекта заключалась в удаленности сетей от города. Водопровод длиной 2,7 км протянули от Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка Лесной.

Как писал портал iz.ru, в Выгоничском районе Брянской области суд обязал администрацию Кокинского сельского поселения организовать водоснабжение в трех населенных пунктах. Как выяснилось в ходе проверки, чиновники забыли провести воду в село Скуратово, а также в деревни Горицы и Бабинки.

Согласно данным ВЦИОМа, 81% россиян доволен услугами ЖКХ. По словам министра строительства РФ Михаила Меня, темпы модернизации коммунальной инфраструктуры ежегодно растут: «К примеру, по последним данным, в стране действует 1759 концессионных соглашений, где сумма инвестиционных обязательств почти 215 млрд рублей. Главное, что в регионах, где действуют такие соглашения, наблюдается снижение аварийности: в теплоснабжении — на 47%, в водоснабжении — на 21%».