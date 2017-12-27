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Несколько новых котельных построено в селах Якутии в 2017 году

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На территории Якутии в уходящем году было запущено 18 новых и реконструированных теплоснабжающих объектов в Верхоянском, Верхнеколымском, Мегино-Кангаласском, Момском и других районах.

В селе Телиги открылась центральная котельная «Хомпа» мощностью 5,76 МВт и стоимостью 40,5 млн рублей. В здании есть резервный источник питания электроэнергии, пожарная насосная станция с двумя емкостями по 50 кубометров, санитарно-бытовое помещение для операторов. Это четвертая котельная, которую работники районного ЖКХ запустили в текущем отопительном периоде, сообщает ИА SakhaNews.

В селе Арылах теплообъект на 7,2 МВт заменил старую котельную. Новая обеспечивает теплом все социальные объекты и 24 жилых дома. Ее мощность в будущем позволит подключить к централизованному теплоснабжению все частные постройки в селе.

Согласно данным ВЦИОМа, 81% россиян доволен услугами ЖКХ. По словам министра строительства РФ Михаила Меня, темпы модернизации коммунальной инфраструктуры ежегодно растут: «К примеру, по последним данным, в стране действует 1759 концессионных соглашений, где сумма инвестиционных обязательств почти 215 млрд рублей. Главное, что в регионах, где действуют такие соглашения, наблюдается снижение аварийности: в теплоснабжении — на 47%, в водоснабжении — на 21%».

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