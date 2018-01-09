Новосибирцам пришлось толкать троллейбус, чтобы добраться до работы

В первый рабочий день 2018 года некоторым жителям Новосибирска было непросто добраться до работы. Из-за крупного ДТП на площади Кирова один из троллейбусов сошел с маршрута и не смог продолжать движение.

Пассажирам пришлось подтолкнуть троллейбус, чтобы продолжить путь.

Инцидент попал на видео, которое позже было опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как пассажирам удается сдвинуть с места транспорт. При этом, пока добровольцы двигали троллейбус, участники ДТП решили разъехаться и освободили путь. Троллейбус смог продолжить движение по маршруту.



Ранее сообщалось, что в Брянске женщина получила серьезные травмы, упав в троллейбусе. 52-летняя женщина была госпитализирована с закрытым переломом лучевой кости и закрытым переломом большеберцовой кости.