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Новосибирцам пришлось толкать троллейбус, чтобы добраться до работы

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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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В первый рабочий день 2018 года некоторым жителям Новосибирска было непросто добраться до работы. Из-за крупного ДТП на площади Кирова один из троллейбусов сошел с маршрута и не смог продолжать движение.

Пассажирам пришлось подтолкнуть троллейбус, чтобы продолжить путь.

Инцидент попал на видео, которое позже было опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как пассажирам удается сдвинуть с места транспорт. При этом, пока добровольцы двигали троллейбус, участники ДТП решили разъехаться и освободили путь. Троллейбус смог продолжить движение по маршруту.


Ранее сообщалось, что в Брянске женщина получила серьезные травмы, упав в троллейбусе. 52-летняя женщина была госпитализирована с закрытым переломом лучевой кости и закрытым переломом большеберцовой кости.

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