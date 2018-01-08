Пожар в Московском авиационном институте ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в Московском авиационном институте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Возгорание произошло на площади 5 кв. м в одном из кабинетов неэксплуатируемого здания по адресу: ул. Панфилова, д. 20, стр. 1. В настоящее время пожар ликвидирован», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. В момент пожара в здании находилась одна женщина, ее осмотрели врачи.

Ранее 8 января пожар произошел в административном здании рядом с торговым центром «Гран Плюс» на северо-востоке Москвы. Его площадь составила 20 кв. м.