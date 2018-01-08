Пожарные локализовали пожар на складе в Екатеринбурге

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в Екатеринбурге, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 21:48 мск пожарным удалось локализовать пожар. Огнем повреждено сырье на открытой площадке и в помещении цеха», — говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. По данным телеканала РЕН ТВ, более 50 спасателей задействованы в ликвидации пожара.

Площадь пожара составила 400 кв. м. Ранее сообщалось, что пожар начался на складе пластиковой тары в Екатеринбурге. Ему был присвоен второй номер сложности.