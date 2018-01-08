Вице-спикер псковского областного парламента скончался после ДТП

Вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Валентин Каленский скончался от травм после ДТП.

Об этом в понедельник, 8 января сообщила пресс-служба регионального парламента.

Депутат попал в аварию 3 января, тогда машина, в которой он был пассажиром, столкнулась с трактором, сообщает «Интерфакс».

Каленский возглавлял фракцию партии «Единой России» в областном парламенте.

5 января в ДТП в Лос-Анджелесе серьезно пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, фотограф Наталья Кордано. Девушки госпитализированы с тяжелыми травмами после столкновения с машиной, управляемой нетрезвым водителем. Кузьменко впала в кому.