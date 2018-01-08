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Вице-спикер псковского областного парламента скончался после ДТП

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Фото: Псковское областное Собрание депутатов/sobranie.pskov.ru
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Вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Валентин Каленский скончался от травм после ДТП.

Об этом в понедельник, 8 января сообщила пресс-служба регионального парламента.

Депутат попал в аварию 3 января, тогда машина, в которой он был пассажиром, столкнулась с трактором, сообщает «Интерфакс».

Каленский возглавлял фракцию партии «Единой России» в областном парламенте.

5 января в ДТП в Лос-Анджелесе серьезно пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, фотограф Наталья Кордано. Девушки госпитализированы с тяжелыми травмами после столкновения с машиной, управляемой нетрезвым водителем. Кузьменко впала в кому.

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