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При столкновении судов в Желтом море погибли 32 человека

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Из экипажа нефтяного танкера не выжил никто. 32 человека признаны погибшими, по сообщениям иранских СМИ. Ранее два корабля столкнулись в Желтом море.

Всех пассажиров с сухогруза успели эвакуировать. Нефтяной танкер после столкновения загорелся. Судно перевозило топливо из Ирана в Южную Корею. Первое время весь экипаж был признан пропавшим без вести. Соседние с Китаем страны прочесывали местность в поисках выживших. Новые данные не оставили шансов — все 32 человека погибли в аварии.

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