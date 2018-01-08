При столкновении судов в Желтом море погибли 32 человека

Из экипажа нефтяного танкера не выжил никто. 32 человека признаны погибшими, по сообщениям иранских СМИ. Ранее два корабля столкнулись в Желтом море.

Всех пассажиров с сухогруза успели эвакуировать. Нефтяной танкер после столкновения загорелся. Судно перевозило топливо из Ирана в Южную Корею. Первое время весь экипаж был признан пропавшим без вести. Соседние с Китаем страны прочесывали местность в поисках выживших. Новые данные не оставили шансов — все 32 человека погибли в аварии.