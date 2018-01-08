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В Болгарии убит крупный бизнесмен

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Фото: Global Look Press/Hristo Rusev
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В Софии в понедельник, 8 января, расстреляли крупного болгарского бизнесмена Петра Христова. Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, сообщение о стрельбе в квартале Монастырские ливады в Софии поступил в 11:05 мск. Бизнесмен был доставлен в больницу, где и скончался от полученных ранений. По предварительным данным, 49-летнего Христова могли убить из-за «конфликта бизнес-интересов».

Сообщается, что бизнесмен был собственником одной из крупнейших в Болгарии компаний по производству молочной продукции. Ранее ему принадлежали футбольные клубы «Локомотив»(Горно Оряховица) и «Этар» (Велико-Тырново).

Портал iz.ru писал о том, что 7 января в мексиканском штате Сакатекас около своего дома был убит начальник отдела полиции Хуан Рамирес Осорио.

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