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Имам сельской мечети убит в Дагестане

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Неизвестные застрелили имама сельской мечети в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Имам мечети убит возле своего дома. По предварительным данным, сначала был конфликт с неизвестными, потом его застрелили», — приводит ТАСС сообщение источника.

По его словам, имам был убит семью выстрелами из пистолета Макарова около 22:00 мск.

В пресс-службе МВД Дагестана подтвердили, что в субботу вечером в селе Муцалаул был убит мужчина.

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