Имам сельской мечети убит в Дагестане
Неизвестные застрелили имама сельской мечети в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах республики.
«Имам мечети убит возле своего дома. По предварительным данным, сначала был конфликт с неизвестными, потом его застрелили», — приводит ТАСС сообщение источника.
По его словам, имам был убит семью выстрелами из пистолета Макарова около 22:00 мск.
В пресс-службе МВД Дагестана подтвердили, что в субботу вечером в селе Муцалаул был убит мужчина.