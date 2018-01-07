Имам сельской мечети убит в Дагестане

Неизвестные застрелили имама сельской мечети в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Имам мечети убит возле своего дома. По предварительным данным, сначала был конфликт с неизвестными, потом его застрелили», — приводит ТАСС сообщение источника.

По его словам, имам был убит семью выстрелами из пистолета Макарова около 22:00 мск.

В пресс-службе МВД Дагестана подтвердили, что в субботу вечером в селе Муцалаул был убит мужчина.