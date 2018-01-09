Молодежка Брагина впервые без медалей

Молодежный чемпионат мира по хоккею, прошедший в новогодние каникулы в американском Баффало, стал для сборной России худшим за всё время ее выступлений под руководством Валерия Брагина — тренера, с которым наша команда семь лет назад в том же городе завоевала золото.

На этот раз российская молодежка не смогла выиграть ни у одного из топовых соперников, потерпев поражения в группе от Чехии (4:5) и Швеции (3:4 Б). В четвертьфинале хоккеисты из РФ в упорной борьбе уступили хозяевам турнира — сборной США (2:4). В итоге сборная России оказалась без призов в первый раз с 2010 года.

— Очень сложно оценить состав. Но то, что общий уровень игроков ниже, чем в предыдущие годы, для меня очевидно, — заявил «Известиям» бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Не хочу называть этих хоккеистов слабыми, но то, что они показали в Баффало, наглядно отражает пробелы в системе подготовки мастеров на уровне детско-юношеского хоккея, имевшие место в нашей новейшей истории. Это непосредственно связано с работой детских школ. Индивидуальные действия хоккеистов, игра без шайбы — этому обучают на начальном этапе.

По мнению специалиста, приводившего российскую молодежку к золоту мирового первенства 2003 года, одной из ключевых причин неудачи стало малое количество игроков, выступающих на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При этом накануне турнира Валерий Брагин не стал включать в заявку нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова, неудачно проведшего заключительный сбор перед началом турнира в Баффало.

— Возьми Брагин Кравцова, суть дела не изменилась бы. Это частности, — отметил Рафаил Ишматов. — Если же мы вводим лимит на легионеров в КХЛ, то пять человек до 20 лет должны быть заявлены в лиге — чтобы был прирост кадров среди молодежи. Потому что двух пятерок и вратаря с практикой на высоком уровне вполне достаточно, чтобы сборная имела хребет из опытных ребят, рядом с которыми уже прогрессировали бы остальные. Есть трудности и в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), где по 60 матчей за сезон вынуждены проводить лучшие хоккеисты. Они играют, а между матчами проводят время в самолетах на выездах. На тренировочный процесс времени просто нет. Я не говорю, что их надо между матчами неделями держать на базе и тренировать, но совсем лишать их возможности тренироваться посреди сезона тоже нельзя. Так совершенно невозможно наиграть командные взаимодействия, как в советское время, когда переход из юношеского хоккея во взрослый был отлажен до совершенства.

В 2018 году у Валерия Брагина заканчивается контракт с Федерацией хоккея России (ФХР). Пока 61-летний специалист воздерживается от комментариев по поводу своего будущего.

— Если Брагин чувствует в себе силы продолжать работу с молодежкой, его нужно оставлять, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Он неоднократно доказывал умение выжимать из хоккеистов максимум, доводить их до взрослого уровня и растить из них звезд. То, что произошло в этом году, во многом закономерно — ввиду не самого качественного «урожая» хоккеистов.

По мнению Рафаила Ишматова, в подготовке молодых игроков российский хоккей в последние годы утратил свои козыри, благодаря которым на МЧМ заявляли о себе Евгений Малкин, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко.

— Сейчас у наших детей и юношей слишком развит индивидуализм, — подчеркнул он. — Их в этом отношении поддавливают и родители, и агенты. Все действия на тренировках и в играх направлены на то, чтобы показать индивидуальный класс и засветиться ради драфта НХЛ. Мы в этом смысле взяли всё худшее от североамериканской системы 20-летней давности. Даже Швейцария местами выглядит интереснее нас. В Канаде и США сами от этого ушли, начав приучать своих ребят к более комбинационному хоккею. В последние годы они демонстрируют классический советский стиль, и их игра радует глаз. При этом свои бойцовские качества и силовые элементы сохранили, грамотно дополнив их всем лучшим, что было у нас.

Следующий чемпионат мира пройдет в канадском Ванкувере.

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