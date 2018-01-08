В Грузии сгорел пассажирский автобус рейса Азербайджан–Турция

Пассажирский автобус рейса Азербайджан–Турция сгорел на востоке Грузии, пострадавших нет.

Об этом стало известно в понедельник, 8 января.

В момент происшествия в автобусе находились 50 человек, всем удалось покинуть транспортное средство, сообщает ТАСС.

Среди пассажиров были граждане России. Ведется расследование инцидента.

4 января портал iz.ru сообщил, что хабаровские следователи проведут проверку после возгорания трамвая во время поездки в центре города, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

Трамвай загорелся на пересечении улицы Шеронова и Уссурийского бульвара. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть трамвай, пострадавших нет. Пожарные прибыли на место ЧП спустя четыре минуты после поступления сообщения о возгорании, огонь был оперативно ликвидирован, выясняются причины ЧП.