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Кровля загорелась в ресторане в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На крыше ресторана в центре Москвы произошел пожар. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что пожар возник ресторане на улице Мантулинской, д. 10. Площадь возгорания составляет около 15 кв. м. На место ЧП уже прибыли пожарные.

Портал iz.ru писал о пожаре, который возник на крыше одного из зданий Министерства сельского хозяйства России. Отмечается, что были эвакуированы порядка 100 человек. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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