Правительство запретило выжигать траву и разводить костры вблизи дорог

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву, а также запретил выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. Постановление с соответствующими изменениями Правил противопожарного режима опубликовано 8 января на сайте кабмина.

«Подписанным постановлением внесены изменения в Правила, которыми устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках», — говорится в документе.

Поправки запрещают выращивать колосовые культуры на полосах отвода автодорог, на охранных зонах железных дорог. Установлен порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, порубочных остатков и кустарника, других горючих отходов.

Согласно документу, владельцы сельхозугодий должны предупреждать их зарастание сорной растительностью. Определяются и меры пожарной безопасности при эксплуатации в полевых условиях во время уборочных работ.

Цель нововведений — повысить противопожарную безопасность земель населенных пунктов, земель сельхозназначения, а также земли вблизи авто- и железных дорог, путе- и продуктопроводов.

В преддверии Рождества к обеспечению пожарной безопасности храмов по всей России были привлечены более 61 тыс. сотрудников МЧС России и 12 тыс. единиц техники.