Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Сент-Луис Блюз» и помог своему клубу выиграть, форвард соперника Владимир Тарасенко также отметился голом.

Овечкин в игре с «Сент-Луисом» забросил 27-ю шайбу в сезоне и единолично возглавил список лучших бомбардиров этого сезона, обогнав другого российского хоккеиста, нападающего «Тамбы-бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, на счету которого 26 шайб в сезоне, сообщает ТАСС.

В составе «столичных» шайбы забросили Бретт Коннолли на 14-й минуте, Овечкин на 48-й, Ларс Эллер на 51-й и швед Никлас Бэкстрем на пятой минуте овертайма, эта шайба стала победной. В составе «блюзменов» отличились Владимир Тарасенко на 22-й минуте, Александр Стин на 26-й и Карл Гуннарссон на 56-й минуте.

Лучшим игроком мата стал Бэкстрем, Овечкин был признан второй звездой матча. Третьей звездой был назван Стин.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter.