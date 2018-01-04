Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин избран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ 2018 года, который пройдет в Тампе.

Овечкин будет участвовать в Матче звезд НХЛ уже в девятый раз. В этом сезоне российский хоккеист возглавил список лучших бомбардиров регулярного чемпионата — на счету Овечкина 26 шайб, передает ТАСС.

Капитаны команд Матча звезд определялись по итогам голосования болельщиков, которым разрешили выбрать по одному хоккеисту в каждую из команд. Остальные игроки будут определены департаментом хоккейных операций НХЛ. По традиции в командах будут представлены по крайней мере по одному игроку из каждой команды.

Овечкин набрал 20,99% голосов болельщиков, что позволило ему стать капитаном команды Столичного дивизиона. Команду Тихоокеанского дивизиона будет возглавлять нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 25,3% голосов среди представителей своего сегмента лиги.

Нападающий Стивен Стэмкос из «Тампы» возглавит команду Атлантического дивизиона, хоккеист опередил конкурентов, набрав 22,18% голосов. Капитаном команды Центрального дивизиона стал защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан (16,21%).

Матч звезд НХЛ состоится 28 января, мероприятия пройдут на льду Amalie Arena в Тампе.

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