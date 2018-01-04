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Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

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Фото: REUTERS/Jerome Miron
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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин избран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ 2018 года, который пройдет в Тампе.

Овечкин будет участвовать в Матче звезд НХЛ уже в девятый раз. В этом сезоне российский хоккеист возглавил список лучших бомбардиров регулярного чемпионата — на счету Овечкина 26 шайб, передает ТАСС.

Капитаны команд Матча звезд определялись по итогам голосования болельщиков, которым разрешили выбрать по одному хоккеисту в каждую из команд. Остальные игроки будут определены департаментом хоккейных операций НХЛ. По традиции в командах будут представлены по крайней мере по одному игроку из каждой команды.

Овечкин набрал 20,99% голосов болельщиков, что позволило ему стать капитаном команды Столичного дивизиона. Команду Тихоокеанского дивизиона будет возглавлять нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 25,3% голосов среди представителей своего сегмента лиги.

Нападающий Стивен Стэмкос из «Тампы» возглавит команду Атлантического дивизиона, хоккеист опередил конкурентов, набрав 22,18% голосов. Капитаном команды Центрального дивизиона стал защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан (16,21%).

Матч звезд НХЛ состоится 28 января, мероприятия пройдут на льду Amalie Arena в Тампе.

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